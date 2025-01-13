Ефимов: в Москве согласовали 129 архитектурных концепций соцобъектов в 2024 году

В прошлом году Москомархитектурой было согласовано 129 архитектурных концепций социальных объектов: школ, детсадов, поликлиник и спортобъектов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, среди объектов числится трехэтажный детский сад в Люблине, рассчитанный на 350 мест, школа на 1,2 тыс. мест в Коммунарке. Также согласовали архитектурную концепцию ФОКа в Ростокине.

«Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, в прошлом году были согласованы проекты 41 школы, 54 детских садов, 12 поликлиник и больниц, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов», — отметил Владимир Ефимов.

Помимо этого, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов рассказал подробности концепций данных объектов.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый объект получался максимально продуманным и с точки зрения архитектуры, и в функциональном плане, ведь в их стенах побывает огромное число людей. Для ФОКов, школ и детских садов всегда разрабатывают индивидуальные концепции, а для поликлиник действует определенный стандарт проектирования, задающий планку качества», — уточнил Кузнецов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в городе был открыт 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.