Ефимов: в Москве с начала года выдали более 6,5 тыс ГПЗУ для строительств

С января по июль 2025 года Москомархитектура подготовила свыше 6,5 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения зданий различного назначения. Это составляет почти 70% от общего числа документов, оформленных за весь 2024 год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы продолжаем наращивать темпы подготовки градостроительной документации, чтобы обеспечить устойчивое развитие всех районов Москвы. За первые семь месяцев 2025 года больше всего ГПЗУ оформлено в Троицком административном округе — 1919 документов — и в Новомосковском — 1762. Эти территории имеют высокий приоритет для комплексного освоения и застройки. Особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры: более 700 ГПЗУ выдано для объектов образования, еще 316 — для объектов здравоохранения», — отметил Ефимов.

Москва продолжает совершенствовать процедуры оформления градостроительных документов, делая их более доступными и удобными для жителей и бизнеса.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, спрос на государственные услуги в сфере градостроительства и архитектуры среди москвичей стабильно увеличивается. По статистическим данным, около половины всех заявлений на получение ГПЗУ поступило от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Свыше 2 тысяч обращений пришлось на оформление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», — пояснила Княжевская.

ГПЗУ — это документ, определяющий разрешенное использование участка, технико-экономические параметры строительства и возможные ограничения. Получить его можно через официальный портал правительства Москвы.

Строительство соцобъектов в столице соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».