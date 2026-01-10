Ефимов: в Москве построят две современные школы искусств за счет горбюджета

К 2028 году в Москве планируется возвести два новых современных здания для школ искусств. Эти объекты уже внесены в Адресную инвестиционную программу города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ближайшие три года за счет средств городского бюджета планируется построить две современные школы искусств. Общая площадь новых объектов составит 5,6 тыс. кв. м. Учреждения возведут в Новомосковском и Северо-Западном административных округах», — отметил Ефимов.

Он добавил, что учреждения будет оснащены всем необходимым для учебного процесса, что создаст для юных москвичей комфортные возможности получать дополнительное образование и раскрывать творческий потенциал.

Одна из школ искусств площадью более четырех тысяч квадратных метров будет расположена в Филимонковском районе Новой Москвы. Проектирование этого объекта уже ведется. Здание построят в деревне Горчаково, рядом с Прудовой улицей, в окружении многоквартирных и частных домов.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, в районе Куркино, возле жилого микрорайона на улице Родионовской, появится трехэтажное здание детской школы искусств имени Я. В. Флиера площадью 1,5 тыс. кв. м. Вместимость учреждения составит до 300 посещений в день.

«Здесь разместят концертный зал для проведения мероприятий и отчетных концертов, помещения для изобразительного искусства, хореографическое и музыкальное отделения с инструментальными классами, кабинетами для занятий сольфеджио, фольклором и вокалом», — сказал Александров.

Строительству культурных объектов в столице уделяется повышенное внимание, поскольку это способствует улучшению городской среды и формированию комфортных условий для творческой реализации жителей.

Реализация таких соцпроектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».