Ефимов: в Москве построят два здания для районных судов

В юго-западной и юго-восточной частях Москвы планируется возвести два новых здания для размещения четырех районных судов. Городские власти выделят под эти цели земельные участки общей площадью более четырех гектаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«В столице построят два здания общей площадью 56 тыс. кв. м, в которых разместятся Лефортовский, Таганский, Гагаринский и Хамовнический суды. Для этого город передаст застройщику земельные участки общей площадью около 4,2 га. Проекты реализуют за счет средств бюджета столицы в рамках Адресной инвестиционной программы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в зданиях оборудуют все необходимое для работы судебных органов, включая залы заседаний, кабинеты судей и персонала, архивы, а также помещения для посетителей.

В столице за счет городского бюджета реализуются масштабные проекты в сфере градостроительства. Подбором и выделением земельных участков для застройщиков занимается Департамент городского имущества.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, для строительства корпуса, где разместятся Лефортовский и Таганский суды, город выделит около 1,4 га земли в Таможенном проезде на юго-востоке Москвы.

«Под комплекс для Гагаринского и Хамовнического судов выделят участок площадью около 2,8 га на Большой Черемушкинской улице на юго-западе города», — рассказала Соловьева.

Участки под строительство выбраны с учетом транспортной доступности для удобства сотрудников и посетителей судов. В Лефортово здание появится вблизи станций метро «Площадь Ильича» и «Римская».

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, для возведения здания Хамовнического и Гагаринского судов Москомархитектура внесла корректировки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) участка площадью ориентировочно 2,8 га.

«Участок по адресу: Большая Черемушкинская улица, владение 2А/4, свободен от объектов капитального строительства. Административное здание появится в пешей доступности от станций „Академическая“ Калужско-Рижской линии метро, Верхние Котлы Московского центрального кольца и Крымской МЦК», — сказала Княжевская.