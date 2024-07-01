Ефимов: в Москве подобраны участки для строительства административных центров в ТиНАО

Столица подобрала участки для возведения административных центров 8 новых районов Троицкого и Новомосковского административных округов, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Административные центры появятся для районов: Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Филимонковский, Внуково, Троицк и Краснопахорский.

«Весной этого года в ТиНАО были созданы территориальные органы исполнительной власти — управы новых районов. Для повышения качества предоставляемых москвичам услуг город принял решение построить административные центры. Для этого подобраны земельные участки площадью более 21 га. Общая площадь зданий превысит 50 тыс. кв. м. Их возведут в удобных для жителей местах с хорошей транспортной доступностью», — поделился Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что помимо управ тут будут функционировать офисы госуслуг «Мои документы» и учреждения социальной направленности.

«Это центры московского долголетия, семейные центры, отделения реабилитации и пункты выдачи технических средств. Также в зданиях планируется обустроить помещения для мировых судей, прокуратуры и других организаций», — уточнил Гаман.

Административный центр района Щербинка планируется возвести рядом с Остафьевским шоссе, района Коммунарка — около станции метро «Ольховая» Сокольнической линии, районов Троицк и Краснопахорский — вблизи будущей станции метро «Ватутинки» Троицкой линии.

На пересечении ул. Вороновский рубеж и Ивлевского шоссе будет находиться площадка для центра района Вороновское, в деревне Голенищево около ул. Мешковский Лес — района Филимонковский. Для управ районов Бекасово и Внуково возведут здания рядом с парками «Сосны» и «Пыхтино».

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин прокомментировал, что в ближайшее время стартует разработка технического задания, а затем проектирование данных объектов.

«Опыт строительства в ТиНАО административных зданий у нас есть. В Коммунарке уже был возведен такой объект, в котором разместились префектура новых столичных округов, подразделение Федеральной налоговой службы и ряд других учреждений», — заключил Жидкин.