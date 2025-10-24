Ефимов: в Москве подали более 46 тыс заявок на получение госуслуг в стройотрасли в 2025 г

С начала текущего года в столице через портал mos.ru было подано более 46 тыс. обращений на получение государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный показатель на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В Москве активно продолжается цифровизация строительной отрасли — свыше 90% услуг уже перевели в электронный вид. Так, за девять месяцев 2025-го специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) обработали более 46 тыс. заявок на получение госуслуг. Из них почти 37 тыс. — с положительным решением, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, значительно увеличилось число обращений за государственной услугой „Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства“ — на 20 процентов, и почти в два раза больше заявок по ней было одобрено», — уточнил вице-мэр.

Столица делает ставку на цифровизацию и упрощение взаимодействия с городскими службами. Большинство заявок подается онлайн через портал mos.ru, а их статус можно отслеживать в личном кабинете.

«С начала года на получение государственной услуги „Приемка исполнительной документации для сводного плана подземных коммуникаций и сооружений“ поступило более 26 тыс. обращений, а на „Подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)“ — свыше 12 тыс. По итогам рассмотрения выдано около 11 тыс. положительных решений по приемке подземной документации и более 8 тыс. ГПЗУ. Эти цифры свидетельствуют о высокой вовлеченности профессионального сообщества и граждан в развитие городской среды», — прокомментировала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Известно, что внедрение инновационных решений позволяет оптимизировать процессы проектирования, строительства и эксплуатации объектов, значительно повышая качество городской среды и комфорт жителей.

