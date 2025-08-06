Ефимов: в Москве под заселение передали 390 новостроек с начала реновации

В Москве с начала реализации программы реновации построили 410 новостроек площадью 6,2 млн кв. м, 390 из них уже передали под заселение жителям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Так, 62 жилых комплекса переданы в Восточном административном округе, 56 — в Юго-Восточном. Еще 55 новостроек передали под заселение на севере столицы», — сказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что столица бесплатно предоставляет грузчиков и автомобили участникам программы реновации, чтобы сделать их переезд комфортным. Сервис «Помощь в переезде» можно заказать самостоятельно на mos.ru или в центре информирования по переселению.

Новостройки возведены с учетом принципов безбарьерной среды. В домах широкие проходы в подъездах, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступеней. Пешеходные дорожки во дворах проложены с расчетом на комфорт всех жителей, включая маломобильных.

«Больше всего новостроек передали под заселение в районе Люблино — 17, по 16 жилых комплексов расположены в Кузьминках и Головинском. Еще 15 — в Бескудниковском районе», — сказал Овчинский.

Ранее мэр города Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. Он также поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Информацию о программе можно узнать на портале mos.ru. Подробности о квартирах и домах представлены по ссылке.

Москва занимает высокую позицию среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».