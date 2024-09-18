Ефимов: в Москве по программе реновации строят 220 ЖК

Сегодня в Москве по реновации строятся 220 ЖК суммарной площадью более 4 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В городе по программе реновации в стадии проектирования и строительства сейчас находятся 464 новостройки. Так, 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн кв. м проектируются, и 220 объектов площадью 4,3 млн кв. м уже возводятся», — отметил Ефимов.

Благодаря поэтапному расселению старых многоквартирных домов жилой фонд Москвы обновляется постепенно в несколько этапов волновым переселением.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, большая часть домов на этапах строительства и проектирования, расположится на востоке столицы, где уже идут работы на 90 стартовых площадках.

«Второе место занимает юго-восток, где возводят и проектируют 74 объекта. Далее идет север Москвы — в САО жилье по программе реновации проектируют и строят на 58 площадках», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что по реновации в сентябре текущего года для переселения в разных районах Москвы передадут 11 новых домов.

Подробную информацию о реновации можно найти на портале mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь в прошлом году для заселения в Москве передали 59 новостроек, что позволило обеспечить новым жильем 47 тыс. человек. Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн. кв. м в год.