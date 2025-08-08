Ефимов: в Москве по программе КРТ построят 12 коммунальных объектов

В рамках семи проектов комплексного развития территорий (КРТ) запланировано возведение свыше 10 объектов, предназначенных для нужд жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тыс. кв. м. Среди них — складские базы, административные здания, котельные, очистные и другие сооружения», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что все они будут использоваться организациями, обеспечивающими обслуживание жилого фонда и городской инфраструктуры.

Четыре территории, где появятся эти объекты, реорганизуются операторами КРТ, а три — инвесторами, выбранными по итогам торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на месте бывшей промзоны «Огородный проезд» на северо-востоке Москвы планируется построить здания общей площадью не менее 22 тыс. кв. м. Там разместятся базы ГБУ «Жилищник» районов Бутырский и Марьина Роща, а также ГБУ «Автомобильные дороги Северо-Восточного административного округа».

«Еще одно административное здание для коммунальных служб возведут по проекту КРТ в районе Черемушки. Объект площадью 1,62 тыс. кв. м появится по адресу: Научный проезд, владение 11А. Все сооружения будут переданы в собственность города», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про пятилетие программы КРТ в Москве.

Программа КРТ предусматривает создание современных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве 336 проектов комплексного развития территорий, охватывающих территорию более 4,2 тыс. га, находятся на различных этапах разработки и реализации. Программу реализуют в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.