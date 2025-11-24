Ефимов: в Москве по преимущественному праву выкуплено 653 коммерческих объекта

В период с января по сентябрь 2025 года бизнесмены выкупили у столицы по льготному праву более 650 объектов, совокупная площадь которых составила свыше 95 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За девять месяцев 2025 года предприниматели приобрели у города по преимущественному праву выкупа 653 объекта для коммерческого использования. Их общая площадь превышает 95,2 тыс. кв. м. Как правило, на решение субъектов малого и среднего бизнеса выкупить арендуемое помещение влияет совокупность нескольких факторов. Прежде всего, наличие собственных коммерческих площадей защищает предпринимателя от повышения арендных ставок и увеличивает активы компании, что важно для кредитования. К тому же инвестор может не вносить всю сумму сразу, а воспользоваться рассрочкой на семь лет. Таким образом, город дополнительно стимулирует развитие малого и среднего бизнеса», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этому город создает дополнительные стимулы для развития малого и среднего предпринимательства.

Субъекты МСП, арендующие недвижимость у Москвы, могут выкупить ее по преимущественному праву при соблюдении определенных условий, среди которых — включение в реестр малого и среднего бизнеса и срок аренды помещения не менее одного года.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, наибольший интерес у инвесторов вызвали коммерческие площади в северной части Москвы. В Северном административном округе было приобретено 100 объектов общей площадью свыше 13,8 тыс. кв. м.

«Также в тройку лидеров вошли Южный и Восточный административные округа, где было выкуплено 95 объектов площадью свыше 11,6 тыс. кв. м и 84 площадью более 11,8 тыс. кв. м соответственно», — пояснила Соловьева.

Для выкупа арендуемой у города недвижимости необходимо подать заявку на государственную услугу «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Это можно сделать только в электронной форме через портал mos.ru.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса осуществляется в соответствии с национальным проектом «Экономика данных».