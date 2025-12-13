Ефимов: в Москве по ноябрьским проектам КРТ построят объекты социнфраструктуры

В ноябре столичные власти одобрили около 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), что в дальнейшем обеспечит создание более 28 тыс. новых рабочих мест в городе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 19 проектов комплексного развития территорий, которые утвердили в столице в ноябре, реорганизуют свыше 193 га неэффективно используемых участков в восьми административных округах. Там построят более 3,2 млн кв. м недвижимости. Помимо жилья, появятся новые школы и детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты», — отметил Ефимов.

Он добавил, что реализация этих инициатив позволит создать в Москве более 28 тыс. новых рабочих мест.

Проекты распределены по всем частям города: по четыре площадки — в Восточном и Северо-Восточном округах, по три — в Северном и Юго-Западном.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики города Владислава Овчинского, планы комплексного развития в семи районах включают, в частности, строительство 473,4 тыс. кв. м жилья для программы реновации. Основной объем — около двух третей — придется на Лосиноостровский, Ярославский районы и Новогиреево.

«Крупнейшим же проектом станет реорганизация около 70 га земли на улице Маршала Прошлякова в Строгине. Там построят более 950 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры. В частности, застройщик возведет технопарк, образовательный комплекс с детским садом на 600 мест и школой для тысячи учеников, физкультурно-оздоровительный центр и гостиницу», — сказал Овчинский.

Программа КРТ нацелена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих территорий в современные городские пространства, гармонично интегрированные в структуру столицы. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях подготовки и реализации находятся 336 подобных проектов общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.