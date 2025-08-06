Ефимов: в Марьине по программе КРТ построят технопарк

В районе Марьино в Юго-Восточном административном округе Москвы будет реорганизован участок площадью 8,97 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте правительства столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проекты комплексного развития территорий способствуют не только формированию в столице привлекательной жилой застройки, но и созданию на бывших депрессивных площадках новых высокотехнологичных производств. Например, научно-производственную инфраструктуру для размещения технопарка построят в районе Марьино на юго-востоке Москвы в рамках реорганизации участка площадью 8,97 га. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 13,7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 505,7 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате в городе появится свыше тысячи новых рабочих мест.

Участок находится между улицами Нижние Поля, Люблинской и Перервой. Рядом расположены станции метро «Марьино» и «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии, а также станция Перерва Московского центрального диаметра МЦД-2.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, площадь научно-производственных объектов, которые планируется возвести в Марьино, составит 74,48 тыс. кв. м. В рамках проекта будет благоустроена территория и создана удобная локальная дорожная сеть.

«Грамотно спроектированные автомобильные дороги и пешеходные коммуникации будут способствовать эффективности инновационного производства, а также безопасности его работников и окружающих. Проект планируется реализовать в течение шести лет», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию восьми нежилых зон в районах Кузьминки и Солнцево.

Программа КРТ преобразует бывшие промзоны, пустующие и неэффективно используемые территории в современные городские пространства, гармонично вписанные в структуру города. На сегодняшний день в Москве на разных этапах подготовки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Программа осуществляется по поручению Сергея Собянина.