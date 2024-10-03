Ефимов: в Люблине стартовало переселение по реновации жителей 6 старых домов

Расселение семей из шести старых домов стартовало на юго-востоке Москвы в районе Люблино по программе реновации жилфонда, поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около 1,2 тысячи жителей района Люблино переедут в две новостройки по программе реновации. Здания расположены по адресам: улица Совхозная, дом 55, корпус 1, и улица Ставропольская, дом 4/2. Горожанам предоставят квартиры с готовой улучшенной отделкой. Всего в районе Люблино по программе реновации подлежат расселению 152 дома, в которых проживают около 30 тысяч жителей», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что жители домов 5 и 5А на ул. Ставропольской будут переселены в новостройку по адресу: ул. Ставропольская, 4/2. Жители из четырех домов по адресам: пр-т 40 Лет Октября, д. 8, ул. Ставропольская, д. 9А, ул. Таганрогская, д. 8 и д. 8, ст. 2, переедут в новый дом на ул. Совхозной.

Министр правительства столицы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями расположения новостроек, куда переселят семьи.

«В двух переданных под заселение новостройках в районе Люблино суммарно 545 квартир. В пешей доступности находятся автобусные остановки, а также объекты образовательной и социально-бытовой инфраструктуры. Например, жилой комплекс на Совхозной улице расположен в пяти минутах от станции метро „Люблино“», — объяснил Овчинский.

Помимо этого, отмечается, что рядом с новыми жилыми домами оборудовали комфортную городскую среду, которая включает в себя детские и спортивные площадки для досуга, а также благоустроенную территорию вокруг ЖК.

Переселение в новые квартиры ведется в два этапа, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Департамент городского имущества уже направил всем горожанам уведомления с предложением новых квартир. Переселение проходит в два этапа. 23 сентября около 370 москвичей из д. 5 и 5А на ул. Ставропольской приступили к осмотру предложенного жилья», — рассказал он.

Он добавил, что 30 сентября к осмотру присоединились 809 горожан из домов по адресам: ул. Таганрогская, д. 8 и 8, стр. 2, пр-кт 40 Лет Октября, д. 8, и ул. Ставропольская, д. 9А.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сентябре под заселение по программе реновации в столице передают 11 новых домов.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в 2017 году.