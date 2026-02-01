Ефимов: в Люблине реорганизуют еще один участок по проекту комплексного развития территорий

В столице представлен очередной проект комплексного развития территорий (КРТ), призванный поддержать программу реновации в ЮВАО. Соответствующий документ размещен на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта КРТ в районе Люблино на юго-востоке столицы планируется реорганизовать участок площадью 0,69 га. Там возведут жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью почти 20 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что жилая площадь квартир составит свыше 11,7 тыс. кв. м, что позволит переселить более 360 москвичей.

Участок расположен в районе Люблино ЮВАО по адресу: ул. Верхние Поля, вл. 11, корп. 1, недалеко от перекрестка с ул. Краснодонской. В непосредственной близости находятся школы, детский сад, детская музыкальная школа имени А. К. Глазунова, медицинский и стоматологический центры, культурный центр имени И. М. Астахова, торговые точки и парк Героев Отечественной войны 1812 года. Также неподалеку расположена станция метро «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии.

Новых жильцов, помимо квартир с улучшенной отделкой, обеспечат объектами первой необходимости, которые разместятся на первых нежилых этажах зданий. Здесь откроются магазины, пункты выдачи заказов и различные сервисы, что создаст свыше 30 рабочих мест. Для автовладельцев оборудуют подземный паркинг. Часть территории площадью 0,15 га превратят в зеленое пространство общего пользования. Реализация проекта займет пять лет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил два других проекта КРТ в Савеловском и Басманном районах.

Программа КРТ направлена на формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых или пустующих земель с последующей их интеграцией в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах подготовки и воплощения находится почти 400 проектов КРТ, общая площадь которых составляет около 4,5 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.