Ефимов: в Лефортово начато переселение по реновации в дом на Волочаевской улице

Более 220 жителей дома 6 в Княжекозловском переулке получили уведомления о переезде в новостройку на Волочаевской улице. Помимо них, 65 москвичам из дома 3 на улице Ухтомской также предложили равноценные квартиры в этом же жилом комплексе — таким образом завершается поэтапное расселение этого здания. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка, переданная под заселение по программе реновации, расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 3Б, в районе Лефортово. К осмотру квартир в ней приступили свыше 220 жителей старого дома 6 в Княжекозловском переулке и 65 — дома 3 на Ухтомской улице. Таким образом, завершается его поэтапное расселение», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Лефортово в рамках программы реновации планируется переселить жителей 40 домов, а новое жилье получат 6,5 тыс. москвичей.

Для удобства жителей на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Здесь можно получить консультацию по всем вопросам, связанным с переездом, а также воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации». После завершения расселения центр прекратит работу, а его помещения займут объекты социального и бытового обслуживания.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новом доме на Волочаевской улице 176 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет более 10 тыс. кв. м.

«Жилой комплекс возведен с учетом безбарьерной среды: широкие коридоры в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Недалеко от новостройки находятся учебные заведения, государственные и частные поликлиники, аптека, магазины и кафе», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что рядом с домом расположены школы, государственные и частные поликлиники, аптеки, магазины и кафе.

На прилегающей территории обустроены детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также зоны отдыха. Для безопасности жителей установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Участникам программы реновации предлагаются квартиры с улучшенной отделкой и современным оборудованием. Новое жилье отличается продуманной планировкой и, как правило, имеет большую площадь за счет просторных кухонь и коридоров.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в конце марта около 290 жителей дома 6 в Княжекозловском переулке и дома 3 на Ухтомской улице получили письма с предложением равноценных квартир по программе реновации. Осмотр квартир в новостройке на Волочаевской улице они начали в начале апреля.

«На первом этаже жилого комплекса для будущих новоселов работает Центр информирования по переселению. Его сотрудники отвечают на вопросы, связанные с переездом, и помогают оформить документы на новое жилье», — пояснил Гаман.

Жителям Москвы, обладающим учетной записью на mos.ru, доступен ускоренный переезд с большим комфортом благодаря суперсерсвису «Переезд по программе реновации». Через этот сервис доступна онлайн-запись на просмотр жилья, отправка сканов паспорта и документов на собственность для оформления договора, а также удаленный выбор удобного времени для его подписания. Кроме того, есть возможность записаться на прием к нотариусу. Это требуется при оформлении жилплощади, если среди владельцев присутствуют дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. На стадии переезда можно оставить заявку на бесплатные услуги по транспортировке — предоставление машины и рабочих для перевозки вещей в новую квартиру.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, разобраться в нюансах переезда поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. В ней описана организация процесса, перечислены документы для заключения договора, а также даны ссылки на полезные сервисы. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию с учетом конкретных обстоятельств.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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