Ефимов: в Кузьминках возвели 21 дом по реновации

В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа столицы с момента старта программы реновации возвели 21 новостройку, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Первая новостройка по реновации в Кузьминках появилась в 2018 году.

«Общая площадь нового жилья — 240 тыс. кв. м — это свыше 4 тыс. квартир. Пять домов возвели в этом году. Они расположены на улицах Жигулевской, Зеленодольской, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев и Волгоградском проспекте. В этих домах насчитывается 1,2 тыс. квартир. С начала реализации программы реновации в районе около 2,9 тыс. семей уже справили новоселье или находятся в процессе переезда. Всего в Кузьминках предстоит расселить 287 домов, современное жилье получат более 24,7 тыс. семей», — поделился вице-мэр.

Район Кузьминки входит в тройку лидеров по строительству домов по реновации. После возведения домов их передают под заселение жителям, которые переезжают в новые квартиры в своем же районе с уже знакомой городской инфраструктурой.

«С начала реализации программы реновации в Кузьминках 8 новостроек возвели на Волгоградском проспекте, 5 — на ул. Юных Ленинцев, 3 — на ул. Зеленодольской, по 2 — на ул. Жигулевской и Шумилова, а также одну — на ул. Маршала Чуйкова. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка, что позволяет москвичам переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах сделали широкие коридоры, смонтировали лифты, а также оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все придомовые территории жилых комплексов благоустроены. Здесь высадили деревья, кустарники, разбили газоны, цветники, а также оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и уютные зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.