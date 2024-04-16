Фото - © Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов/Предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Ефимов: в Кузьминках открылся первый торговый центр по городской программе

Входящий в состав компании «ПИК» инвестор ввел в эксплуатацию торговый центр «Кузьминки Молл». Это первый ТЦ, который возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что соглашение о строительстве торгового объекта на Зеленодольской улице подписали в 2021 году.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда девелопер возвел торговый объект площадью более 53 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта создано две тысячи рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас уже подписаны договоры аренды на более чем 90% торговых площадей. В ТЦ расположились свыше 150 магазинов, развлекательный центр, рестораны, кафе и продуктовый супермаркет. Среди арендаторов находятся крупнейшие федеральные ретейлеры.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, городская программа позволяет инвестору не только возможность включать в свой портфель инвестиционно привлекательный объект, но и получить дополнительную прибыль от его эксплуатации.

«На текущий момент по программе стимулирования создания мест приложения труда предусмотрено возведение 15 торговых и торгово-развлекательных центров, где будет создано около 10 тыс. рабочих мест», – отметил Овчинский.

ТЦ не только стал новым элементом инфраструктуры города, но и точкой притяжения для жителей района.

«Кузьминки активно участвуют в программе реновации, поэтому появление дополнительных рабочих мест в ТЦ актуально для всего Юго-Восточного административного округа», – сказал управляющий директор объекта Максим Лепендин.

В течение 4 лет реализации программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы столицы. Правительство Москвы подписало с инвесторами свыше 90 соглашений, предполагающих возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости, в том числе учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий.

Всего в развитие столицы и создание МПТ привлекут более 1,4 трлн рублей, что позволит создать более 210 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

Отправить заявку на участие в программе застройщики могут с помощью онлайн-сервиса на Инвестпортале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.