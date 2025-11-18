Ефимов: в Кунцеве по проекту КРТ построят более 80 тыс кв м деловой недвижимости

Город одобрил еще один проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Кунцево Западного административного округа (ЗАО). Данное решение принято правительством Москвы, сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 га со строительством более 80 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Площадка, отведенная под редевелопмент, расположена по адресу: ул. Молдавская, владения 3–5.

«Всего в Кунцеве в рамках 3 проектов КРТ осуществят редевелопмент около 19,5 га земли, где в совокупности построят свыше 711 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье и востребованную инфраструктуру. Это позволит создать в Кунцеве более 4 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

В шаговой доступности находятся станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также одноименная станция БКЛ.

«В течение 7 лет на Молдавской улице назначенный городом оператор проведет редевелопмент неэффективно используемой площадки, на которой построит современный административно-деловой комплекс общей площадью 81 тыс. кв. м. В результате здесь будет организовано свыше 2,3 тыс. дополнительных рабочих мест. Территорию вокруг здания благоустроят: проложат пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, а также организуют удобную улично-дорожную сеть», — поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.