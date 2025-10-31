Ефимов: в Крюкове построили школу на 550 мест

В Зеленограде на территории бывшей промышленной зоны ЦИЭ была возведена новая школа, рассчитанная на 550 учащихся. Строительство финансировалось из внебюджетных источников, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Крюково завершили строительство школы для 550 учеников. В здании площадью свыше 16,6 тыс. кв. м оборудовали 22 кабинета. В школе предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, робо-класс, многосветный актовый зал на 250 мест, медпункт, пищеблок полного технологического цикла, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека с зонами индивидуальных и групповых занятий, а также спортивный и малый гимнастический залы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что школу построили за два с небольшим года. В настоящий момент здание передается в систему столичного образования.

Новое образовательное учреждение построили в формирующемся жилом квартале, по соседству с детским садом на 250 мест. Создание таких объектов в шаговой доступности от новостроек способствует формированию комфортной городской среды для жителей новых районов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы, Владислава Овчинского, возле здания оборудован стадион с 200-метровым беговым кругом и 115-метровой дорожкой для сдачи нормативов. Кроме того, обустроены зона со столом для настольного тенниса, теннисный корт, поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

«Для отдыха и активных игр предусмотрены площадки с гимнастическими, спортивными и игровыми комплексами, скамьи и столы. Около главного входа в школу — площадка для общешкольных мероприятий и зона для занятий на улице. Кроме того, на участке оборудован огород с теплицей и шестью открытыми грядками», — сказал Овчинский.

Внутреннее пространство школы разделено на блоки для начальных, средних и старших классов. Так, кабинеты для младшеклассников находятся в правом крыле здания, а ученики средней и старшей школы будут заниматься в левом. В столовой также выделены отдельные сектора для разных возрастов, а при входе обустроены четыре гардероба. Это позволяет развести потоки детей разного возраста.

Территория вокруг школы была благоустроена: здесь разбили газоны и цветники, посадили деревья и кустарники. На игровых площадках для начальных классов установлены защитные тентовые навесы. В спортивных и игровых зонах уложено безопасное покрытие из резиновой крошки, а пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой.

Строительство школы проходило под контролем Мосгосстройнадзора. Образовательный объект возведен за два года и четыре месяца. За это время инспекторы Комитета провели 21 выездную проверку.

Цветовая гамма фасадов сочетает оранжевые, серые и бежевые тона. Для отделки применялись бетонная клинкерная и керамическая плитка, фасадная штукатурка и листы оцинкованной стали. Как само здание школы, так и прилегающая территория полностью адаптированы для людей с ограниченной мобильностью.

Девелопером проекта выступила группа компаний «ПИК».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Хорошево-Мневниках открыли новую школу на 775 мест.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».