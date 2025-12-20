Ефимов: в Краснопахорском районе по проекту КРТ построят жилье и спортивные объекты

Около деревни Александрово Краснопахорского района Троицкого административного округа по проекту комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить индивидуальные жилые дома и спортивные объекты, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения размещен на сайте mos.ru.

«Проработанный городом проект КРТ в даст возможность сформировать у деревни Александрово новый жилой квартал малоэтажной застройки и качественную спортивную и инженерную инфраструктуру. На территории общей площадью около 13 га планируется построить почти 34 тыс. кв. м недвижимости. Кроме того, предусмотрена реконструкция расположенных на одной из площадок спортивных объектов. На их месте появится современный конный клуб площадью 4,87 тыс. кв. м. В результате реализации проекта здесь будет создано свыше 200 рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 4,37 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 91,16 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

Известно, что недалеко от территории будущей застройки есть школа и медцентр.

«На одном из участков площадью 6,66 га возведут индивидуальные жилые дома, рядом построят локальные очистные сооружения и современную котельную. Второй участок площадью 6,24 га отведут под создание комфортной инфраструктуры для развития популярного в этой местности конного спорта, а также возведут физкультурно-оздоровительный центр площадью 6 тыс. кв. м, гаражный комплекс площадью более 9 тыс. кв. м построят трансформаторную и распределительную подстанции. Таким образом, здесь появится современная инфраструктура, где можно будет заняться разными видами спорта», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.