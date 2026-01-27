Ефимов: в Котловке реорганизуют участок по проекту КРТ

В районе Котловка на улице Нагорной планируется преобразовать малоэффективно используемую территорию в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект документа опубликован на портале mos.ru, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица проработала еще один проект КРТ, нацеленный на содействие программе реновации жилищного фонда. Так, в районе Котловка Юго-Западного административного округа планируется реорганизовать участок площадью 0,63 га. Здесь построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 18,2 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в новые квартиры смогут переехать жители близлежащих домов, предназначенных к расселению.

Участок расположен по адресу: улица Нагорная, д. 37, стр. 2 и 3, между Нахимовским проспектом и Нагорным бульваром. В настоящее время там находится стоянка коммунальной техники, которую перевезут на другую площадку. Реализацию проекта КРТ планируется завершить за шесть лет.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилая площадь квартир в двух корпусах комплекса составит примерно 11,1 тыс. кв. м.

«Заселиться в них смогут более 300 человек. На прилегающей к жилому комплексу территории проложат пешеходные дорожки, высадят деревья и кустарники, оборудуют детскую площадку», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил реализацию проектов комплексного развития территорий в районах Рязанский, Солнцево и Сокол.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание комфортных городских пространств в бывших промышленных зонах, на неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тыс. га. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.