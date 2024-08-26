Ефимов: в Котловке реорганизуют почти 6 га земли по двум проектам КРТ

Два проекта комплексного развития территорий (КРТ) реализуют в столичном районе Котловка, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Один из участков находится на части бывшей промзоны «Черемушки», а другой — по адресу: Нагорная улица, вл. 28/3. Там появятся жилые дома для участников программы реновации, а также школа и детский сад.

«По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти 6 га в течение 4-5 лет планируется строительство более 125 тыс. кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 140 млн рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест», — заявил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на части бывшей промзоны «Черемушки» площадью свыше 3 га будет находиться современный жилой квартал. Он будет построен для участников программы реновации.

«Площадь ЖК составит 95,5 тыс. кв. м. Рядом с домами появятся объекты общественно-делового назначения, включая детский сад для 150 воспитанников. На неэффективно используемой территории в районе улицы Нагорной возведут школу для более чем 1,3 тыс. учеников», — отметил Гаман.

В столице по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, возводятся комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.