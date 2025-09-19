Ефимов: в Коммунарке построили детский сад для 220 воспитанников

В столичном районе Коммунарка подошло к концу возведение детсада на 220 мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Коммунарка завершилось строительство трехэтажного дошкольного образовательного объекта площадью свыше 4,8 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 220 воспитанников. В нем предусмотрено 9 групповых ячеек, медицинский и пищеблок полного технологического цикла, физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории выполнено благоустройство. Детский сад передан в столичную систему образования и уже принял первых воспитанников», — уточнил вице-мэр.

Детсад дополнил социнфраструктуру ЖК «Саларьево парк». Интерьер внутренних помещений выполнен в пастельных тонах. Для отделки застройщик использовал современные и долговечные отделочные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.

«На территории детского сада обустроили площадку для мероприятий, 9 прогулочных зон с теневыми навесами, а также физкультурную площадку. Там сделали пешеходные дорожки, высадили деревья, кустарники, разбили цветники, провели энергоэффективное освещение. В помещениях и на прилегающей территории созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Строительство детского сада с марта 2023 года велось под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы.