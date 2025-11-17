Ефимов: в Южном Бутове построят три новых производства в рамках МаИП

В Южном Бутове благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) будут созданы новые, отвечающие современным требованиям промышленные предприятия. Московские власти заключили с инвесторами арендные соглашения на три земельных участка, предоставив льготную арендную плату в размере одного рубля в год, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2022 года в столице действует мера поддержки, которая позволяет предпринимателям получить землю для строительства производств по ставке один рубль в год. Такой льготой уже воспользовались три компании, которые планируют локализовать свои предприятия в районе Южное Бутово. Им предоставлено более 8,5 гектара земли для возведения производств пищевой, тяжелой и легкой промышленности. Общая площадь объектов составит 94,4 тысячи квадратных метров. Размер частных инвестиций превысит девять миллиардов рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Крупные инвестиционные программы предоставляют возможность инвесторам возводить в Москве современные промышленные, социальные и торговые комплексы на выгодных условиях, параллельно наращивая индустриальную мощь города.

По поручению Сергея Собянина город продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие современной промышленной инфраструктуры и создание новых рабочих мест. В районе Южное Бутово появятся три предприятия в сферах машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Здесь будет создан комплекс для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий, а также производства высокотехнологичного оборудования, полуфабрикатов и различных видов кормов для домашних животных. После ввода объектов в эксплуатацию в округе появится более одной тысячи новых рабочих мест для жителей столицы.

Аренда земли по льготной ставке, составляющей один рубль в год, дает возможность предпринимателям сократить издержки на организацию новых рабочих мест и оперативно развернуть производство товаров, имеющих существенное значение для жизнедеятельности и экономического развития города.

«Строительство и расширение производств на территории Москвы поможет снизить зависимость от импортных товаров, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике столицы. Так, около Варшавского шоссе для возведения комплекса по глубокой переработке мяса предоставлен участок площадью два гектара. На Бартеневской улице на участке площадью 0,77 гектара появится комплекс по изготовлению пищевого оборудования, а в районе Чечерского проезда 5,7 гектара выделено для предприятия по бытовому обслуживанию», – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Два московских предприятия уже получили статус промышленных комплексов, о чем ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Статус масштабного инвестиционного проекта – это специальная категория, доступная для различных объектов, включая промышленные предприятия, инновационные и социальные учреждения, а также транспортные и спортивные объекты. Реализация таких проектов способствует созданию современной инфраструктуры и новых рабочих мест в Москве.