Ефимов: в Южном Бутове построили крупный спортивный комплекс

В столичном районе Южное Бутово на юго-западе столицы за счет бюджетных средств построили масштабный спортивный комплекс «Максимум», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря ледовому полю с искусственным льдом и бассейну он стал уникальным для округа спортивным объектом. Объект расположен по адресу: ул. Остафьевская, д. 21.

«Двухэтажный спортивный комплекс „Максимум“ общей площадью 8,75 тысячи квадратных метров построили за счет городского бюджета. Это первый районный объект с ледовым полем и бассейном, который возвели по программе „Спорт Москвы“ в Юго-Западном административном округе. Арену оборудовали энергопоглощающим хоккейным бортом, соответствующим требованиям Международной федерации хоккея на льду. Помещение для ледозаливочного комбайна оснастили противопожарными воротами, бункером для сбора ледовой стружки и системой подготовки воды.

Проектировали спорткомплекс с применением BIM-технологий, а этапы реализации проекта проходили с использованием современных цифровых систем», — уточнил вице-мэр.

Ледовая арена расположена на первом этаже СК и нужна для проведения тренировок по хоккею с шайбой, районных соревнований без зрителей и массового катания. В спорткомплексе помимо этого оборудовали инвентарную комнату, где хранятся запасные стекла для борта, съемные покрытия и защитные сети.

«В спорткомплексе разместили зал общей физической подготовки, большой бассейн для оздоровительного плавания и бассейн для обучения плаванию детей. Зона бассейнов включает двусветное пространство, создающее ощущение простора. Высота потолков здесь составляет 13,6 метра. Это один из первых городских объектов, где установили систему оповещения об утоплении. Современный спортивный комплекс также адаптирован для посещения маломобильных горожан», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Фасады здания выполнены в гармоничных бежевых тонах и украшены металлическими перфорированными кассетами.

По поручению Сергея Собянина возведение объектов спортивной инфраструктуры города находится на особом контроле.

Новый спортивный комплекс расположен рядом с жилыми кварталами. Благодаря этому он станет новым центром притяжения для любителей активного образа жизни, предоставляя качественные условия для занятий спортом.

Ранее новый спорткомплекс «Максимум» открыл мэр Москвы Сергей Собянин.