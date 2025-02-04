Ефимов: в Южном Бутове появится производственный комплекс в рамках МаИП

Москва предоставила инвестору землю по льготной ставке 1 рубль в год для строительства завода в Южном Бутове в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Масштабные инвестиционные проекты позволяют развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных районах столицы. В 2024 году для реализации МаИП предоставлено рекордное количество земли — более 360 га. Из них свыше 177 — для строительства промышленных объектов. В рамках одного из масштабных инвестиционных проектов на Бартеневской улице появится завод по производству пищевого оборудования площадью 10,4 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в реализацию данного проекта инвестор вложил около 0,9 млрд рублей.

Кроме льготной аренды земли, инвестор получит поддержку в рамках программы стимулирования создания рабочих мест.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина в столице реализуют более 20 мер поддержки промышленности.

Инвесторы могут объединять эти меры и получать от проекта наибольший экономический эффект. Так, производственный комплекс по выпуску пищевого оборудования появится в Южном Бутове благодаря сразу двум мерам поддержки — присвоению статуса масштабного инвестиционного проекта и участию в программе стимулирования создания мест приложения труда.

В итоге на предприятии создадут 240 новых рабочих мест.

С 2022 года по решению мэра столицы земельные участки для промышленного развития предоставляются по льготной ставке 1 рубль в год. Это способствует созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в городскую экономику.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, договор на аренду участка площадью 0,77 га заключен на 5 лет.

«В течение этого времени инвестор должен завершить строительство производственного комплекса. Земля предоставлена по льготной ставке 1 рубль в год, которая будет действовать на протяжении всего срока», — сказал Гаман.

МаИП является особым статусом, который могут получить объекты, развивающие инфраструктуру города. К примеру — деловые, спортивные, производственные комплексы, соцучреждения, инновационные центры и другие объекты. Под строительство Москва выделяет участки без торгов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с 2022 года в Москве предпринимателям без торгов предоставили порядка 700 га земли под масштабные инвестпроекты.