сегодня в 11:14

Ефимов: в ЮЗАО строят 9 коммерческих и административно-деловых объектов

В юго-западной части Москвы инвесторы ведут строительство девяти зданий административно-делового и торгового назначения. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые объекты дополнят деловую и коммерческую инфраструктуру юго-запада столицы. Совокупная площадь девяти строящихся зданий составляет почти 435 тысяч квадратных метров. В них разместятся офисы, магазины, точки питания, сервисные службы. Современные здания появятся в шести районах Юго-Западного административного округа: Южном Бутове, Обручевском, Академическом, Гагаринском, Конькове и Северном Бутове», — рассказал Ефимов.

Возведение деловых, торговых и иных значимых для города объектов способствует созданию новых рабочих мест, улучшает городскую среду и повышает качество жизни москвичей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в Обручевском районе на улице Академика Челомея застройщик возводит 21-этажный офисный комплекс с подземным паркингом площадью 13 тысяч квадратных метров. Большую часть здания займут офисы, а на первом этаже предусмотрены торговые площади и кафе.

«На объекте завершились монолитные работы, ведутся обустройство выхода с паркинга на 44 машино-места, каменные и фасадные работы. Завершить проект инвестор планирует в 2026 году», — сказал Овчинский.

Этот объект войдет в состав многофункционального жилого комплекса «AFI Park Воронцовский», который реализует девелопер AFI Development.

Строительство административных и коммерческих зданий на юго-западе Москвы осуществляется под надзором Мосгосстройнадзора.

За время строительства зданий суммарно проведено более 70 выездных проверок, в ходе которых инспекторы Комитета оценивали соответствие выполненного объема работ и применяемые стройматериалы требованиям проектной документации и утвержденного архитектурно-градостроительного решения.