Ефимов: в ЮВАО по реновации переселяются жители 190 домов

С момента старта программы реновации в ЮВАО ведут переселение или завершили переезд в новые квартиры жители 190 домов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что расселенные дома демонтируют, а на их местах возводят новое жилье по программе реновации.

«В 2018 году в ЮВАО стартовало первое переселение жителей по реновации. На данный момент в новостройки переселяются или уже завершили переезд жители 190 ветхих домов – это почти 34,5 тыс. жителей столицы. Всего по реновации на юго-востоке столицы будет расселено порядка 818 единиц старого фонда. В новые квартиры переедут свыше 164 тыс. горожан», – прокомментировал вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о ходе программы реновации в ЮВАО.

«Из 190 домов, которые затронуло расселение по программе реновации в ЮВАО, 166 полностью освобождены. В частности, в районе Люблино в новые квартиры переехали жители 44 домов, в Кузьминках и Нижегородском – 60. Еще 18 зданий полностью расселили в Лефортове. По реновации под заселение передают квартиры с готовой улучшенной отделкой, что позволяет сразу переехать в них, не тратя время на дополнительный ремонт. Помимо этого, территории около новостроек комплексно благоустраивают: высаживают деревья и кустарники, а также оборудуют площадки для активного отдыха и занятий спортом», – добавил он.

Новые квартиры даются в тех же районах, где проживали участники программы ранее. При этом большинство переселяются в новостройки, которые возведены недалеко от старых домов.

«Всего в 166 полностью расселенных домах на юго-востоке столицы проживала 31 тыс. горожан. Все они ранее получили предложения равнозначных квартир и уже заключили договоры с городом. На сегодня в Люблине правообладателями нового жилья стали более 8,9 тыс. горожан из 44 зданий, которые полностью расселены. В Кузьминках документы на новые квартиры оформили и уже переехали в новостройки все жители из 30 старых домов – около 6,3 тыс. человек, в Нижегородском районе – свыше 4,7 тыс. горожан из 30 зданий. В Лефортове ключи от комфортного жилья получили около 2,7 тыс. москвичей – жители 18 полностью расселенных домов», – поделилась министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 10 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации этим летом.