Ефимов: в ЮАО открыли образовательный комплекс на 200 мест

На юге столицы был возведен и открыт образовательный комплекс, который включает в себя блок начальной школы и детский сад, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательный комплекс включен в состав ЖК Dream Tower по адресу: пр-т Андропова, д. 9/2. Фасады здания облицованы керамогранитом, который является натуральным материалом, умеющим поддерживать теплую температуру в помещениях.

«Комплекс в составе школы № 463 имени Героя Советского Союза Д. Н. Медведева открылся в новом учебном году. Он рассчитан на 150 учеников начальных классов и 50 воспитанников детского сада. В здании общей площадью 3,8 тыс. квадратных метров четыре этажа, в том числе подземный. Объект передан в городскую систему образования», — уточнил вице-мэр.

Внутреннее оформление образовательного комплекса выполнено в пастельных тонах, а в помещениях, где дети будут проводить большую часть дня, установили витражные окна.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский прокомментировал условия, которые существуют в новом образовательном комплексе.

«В новом комплексе созданы условия для комфортного обучения и развития детей. Для дошкольников предусмотрены групповые ячейки с игровыми, спальнями, раздевалками, буфетами, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий. Здесь работают кабинеты логопеда и психолога. Для учеников начальных классов оборудованы универсальные учебные кабинеты, медиатека и спортивный зал, который можно использовать как место для проведения мероприятий», — подчеркнул он.

Известно, что образовательный комплекс поделен на территории, которые предназначаются для детей разных возрастных групп. Это позволяет им заниматься спортом, играть, а также просто отдыхать на свежем воздухе. Помимо этого, в комплексе есть места для хранения велосипедов и санок.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее напомнил, что с начала года в столице возвели около 63 объекта социнфраструктуры.