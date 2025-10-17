Ефимов: в III квартале квартиры по реновации в СВАО получили 2,3 тыс москвичей

С июля по сентябрь на северо-востоке Москвы почти 2,3 тыс. человек стали участниками программы реновации, подписав договоры на комфортабельное жилье. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За третий квартал 2025 года документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 2,3 тыс. москвичей из 47 старых домов. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале этого года. Все участники программы реновации получили комфортное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Жилые комплексы соответствуют критериям безбарьерной среды, рядом с новостройками оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего на северо-востоке столицы планируется к переселению в современное жилье свыше 86,5 тыс. горожан из 499 зданий.

Город предоставил участникам программы равноценные квартиры в тех же районах, где они жили раньше. Благодаря этому новоселы могут продолжать пользоваться знакомой инфраструктурой и не менять привычный уклад жизни.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, программа реновации на северо-востоке Москвы уже реализуется в 14 районах. В третьем квартале наибольшее число договоров на новое жилье заключили жители Алтуфьевского района — примерно 1200 человек. В Лианозово комфортабельные квартиры получили около 300 участников программы, а в Лосиноостровском районе — более 270 москвичей.

«Оформлять документы на квартиры в новостройках участникам программы помогают специалисты Департамента городского имущества в центрах информирования, которые работают на первых этажах заселяемых новостроек. Выбрать время и дату заключения договора можно онлайн, записавшись через суперсервис „Переезд по программе реновации“. Эта опция доступна всем участникам программы, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru», — сказала Соловьева.

Как уточнили в столичном Департаменте информационных технологий, для москвичей, которые готовятся к переезду, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна детальная персонализированная инструкция. Она автоматически адаптируется под конкретного жителя и его обстоятельства, а также электронные услуги и информационные оповещения. Это способствует ускорению и повышению комфорта процесса переезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал про начало заселения еще 14 новостроек по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».