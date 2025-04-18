Ефимов: в Хорошево-Мневниках построят 3 спортсооружения, 2 школы и детсад
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На территории района Хорошево-Мневники Москва и инвесторы возводят 6 социальных объектов суммарной площадью почти 120 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Хорошево-Мневники идет строительство 6 социальных объектов общей площадью 118 тыс. кв. м. Среди них — 3 спортивных сооружения, 2 школы и детский сад. Образовательные объекты смогут посещать почти 1,4 тыс. детей. Работы на двух из них уже завершаются. Инвесторские школы и детский сад после окончания строительства передадут городу», — рассказал Ефимов.
Он уточнил, что окончить строительство всех 6 соцобъектов планируется в ближайшие 2 года
Район Хорошево-Мневники активно развивается. В строящихся жилых кварталах появляются новые учебные объекты — они дополняют существующую образовательную инфраструктуру и позволяют жителям выбрать для ребенка школу или сад с максимально удобным расположением. Строящиеся спортивные объекты разнообразят досуг горожан и способствуют росту популярности активного образа жизни.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в Хорошево-Мневниках инвесторы строят детсад, школу и 3 спортсооружения. Один из инвесторских объектов — спортивная база на Карамышевской набережной площадью свыше 1,4 тыс. кв. м.
«В главном здании запроектированы помещения для групповых и индивидуальных тренировок по пилатесу и йоге, бассейн с зоной СПА, а также медицинский пункт», — сказал Овчинский.
Мосгосстройнадзор контролирует взведение столичных объектов социальной инфраструктуры на всех этапах.
Инспекторы комитета суммарно провели на стройплощадках социальных объектов в районе Хорошево-Мневники 17 выездных проверок, в ходе которых оценивали выполненный объем работ и примененные материалы на соответствие проектным решениям.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал школу во Внукове и детсад в Коммунарке.
Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».