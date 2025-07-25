Ефимов: в Хамовниках построят новое общежитие Сеченовского университета

Студенты Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова получат новое современное общежитие, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общежитие расположится в районе Хамовники по адресу: ул. Россолимо, з/у 11/1. Его площадь составит порядка 24,6 тыс. кв. м.

«Концепция предполагает создание максимально комфортной среды для проживания, учебы и отдыха, включая требования по доступности для маломобильных групп населения. Два корпуса, рассчитанные на 1144 места, получат интересные архитектурные решения, современное оснащение, удобные комнаты и общественные зоны. Комплекс включит в себя два блока: двухэтажный корпус Б будет простой прямоугольной формы, а корпус А построят с башнями неправильной многогранной формы высотой 15 этажей. В обоих зданиях предусмотрены комнаты для проживания студентов», — уточнил вице-мэр.

Согласно проекту, комнаты можно будет объединять в двух- и трехкомнатные жилые блок-ячейки. В каждой из них в общей зоне расположится кухня-ниша, а также санузел и душевая. На уровне второго этажа корпуса будут соединены надземным переходом для удобства студентов.

Заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов добавил, что ведомство согласовало архитектурно-градостроительное решение данного объекта.

«Корпус А получит сложную геометрическую форму — пятиэтажная часть здания между тремя башнями будет заглублена внутрь на три метра и иметь скошенные края. Основной архитектурный прием на башнях — хаотичное расположение квадратных окон разных размеров и с разной степенью заглубления. Малоэтажные секции корпусов А и Б, наоборот, будут отличаться четкой модульной сеткой окон», — прокомментировал он.

Для отделки башен используют бетонную плитку под кирпич светлых оттенков с небольшим градиентом, уходящим в светло-серый цвет.

Помимо этого, на входах запроектированы платформы, обеспечивающие подъем людей с ОВЗ до уровня площадки лифта на первом этаже.