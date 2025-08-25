Ефимов: в Головинском районе почти 300 участников реновации начали осмотр жилья

Почти 300 жителей двух ветхих домов начали осмотр квартир в ЖК, возведенном по реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена во 2-м Лихачевском переулке.

«Под заселение жителям по программе реновации передали новостройку по адресу: 2-й Лихачевский переулок, дом 4. Туда переедут около 300 москвичей — это жители двух старых домов на Онежской улице и во 2-м Лихачевском переулке. Для них на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Здесь жители могут задать любые вопросы о будущем переезде и оформить заказ на услуги в рамках суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Всего в Головинском районе новые квартиры получат более 32 тысяч горожан — жителей 137 домов», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Дом был возведен в районе со сложившейся инфраструктурой. Так, рядом расположена станция Коптево МЦК. Помимо этого, рядом находятся объекты здравоохранения, учебные заведения, магазины, парки, пруды и усадьба Михалково.

«Новостройка состоит из одной секции на 148 квартир общей площадью свыше 8 тыс. кв. м. В них выполнена улучшенная отделка, что позволит жителям переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъезде широкие коридоры и дверные проемы, смонтированы лифты, а также обустроены комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Во дворе проведено комплексное благоустройство: высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники. Для досуга жителей оборудованы площадки для активного отдыха и спорта, а для безопасности и комфорта установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru, добавили в столичном департаменте информационных технологий.

«На сегодня в Головинском районе приступили к переселению уже около 5,6 тыс. горожан из 22 старых домов, около 95% уже заключили договоры с городом на новые квартиры», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.