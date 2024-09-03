Ефимов: в этом году в Москве приняли 30 решений комплексного развития территорий

В период с января по август текущего года в столице были утверждены 30 решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в 10 административных округах. Их суммарная площадь превышает 264 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице утверждена реализация 30 проектов редевелопмента бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. На их месте появятся современные благоустроенные кварталы с жилыми комплексами, школами, детскими садами, офисами и другими коммерческими объектами, а также c экологичными производствами. На участках площадью свыше 264 гектаров планируется построить почти 5,5 млн кв. м различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,4 трлн рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 20 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря их реализации город получит более 53 тыс. рабочих мест.

Площадки располагаются в 30 столичных районах. На данный момент их занимают автомастерские, административно-технические и складские здания, а также другие устаревшие объекты.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, с начала года по 30 утвержденным проектам комплексного развития территории будет построено более 3,7 млрд кв. м жилплощади, включая жилье для программы реновации и других нужд города. Порядка 1,6 млн кв. м отвели для общественно-деловых объектов, в том числе 4 гостиничных комплексов, 7 спортивных комплексов, 2 медцентров и 22 образовательных комплексов.

«Свыше 110 тыс. кв. м займут современные производства. На всех участках появятся комфортные общественные пространства, включая благоустроенные парки и скверы, детские и спортивные площадки», — сказал Гаман.

В рамках программы КРТ в столице создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и прочую необходимую инфраструктуру. На данный момент в Москве 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на различных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением Сергея Собянина.