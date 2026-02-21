Ефимов: в этом году в Москве начнут реализацию 52 проектов КРТ

Москва продолжает масштабную работу по обновлению городских территорий. В 2026 году стартует активная фаза еще 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря этому будет дана новая жизнь почти 490 га земли, которые сейчас используются неэффективно, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2026 году инвесторы и назначенные городом операторы приступят к реализации еще 52 проектов КРТ. Новый импульс к развитию получат депрессивные участки общей площадью около 490 гектаров. В совокупности там построят около 7,8 млн кв. м недвижимости. Более 5,4 млн кв. м придется на жилье, в том числе дома для реализации программы реновации. В новых городских кварталах также возведут объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры площадью более 2,3 млн кв. метров, что позволит создать свыше 62 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.

Участки, которые ждет редевелопмент, находятся в 40 районах, охватывающих десять административных округов столицы. Исключением стали только Троицкий и Зеленоградский округа.

Лидером по количеству новых проектов КРТ станет Южный административный округ. Там в рамках 13 инициатив планируется реорганизовать свыше 65 гектаров земли, возведя около 381 тыс. кв. м жилья и необходимой инфраструктуры. При этом самый масштабный по площади проект будет реализован на северо-западе Москвы, в районе Строгино.

В то же время один из крупнейших по площади проектов КРТ начнут воплощать на северо-западе города в районе Строгино: на участке 69,74 га планируется построить более 580 тыс. кв. м современного жилья, а также объекты общественно-делового и социального назначения общей площадью 371 тыс. кв. м. В их числе образовательный комплекс из школы на тысячу учеников и детского сада для 600 воспитанников, а также ФОК с гостиницей на 250 номеров. Кроме того, запланировано строительство технопарка.

Программа КРТ направлена на преобразование бывших промышленных зон, пустырей и неэффективно используемых территорий. На их месте создаются продуманные городские пространства, гармонично вписанные в общую архитектуру и инфраструктуру мегаполиса. Всего в настоящий момент в работе у города находится почти 400 проектов КРТ, которые охватывают около 4,5 тыс. га. Реализация этой масштабной программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.