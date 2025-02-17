Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят школу

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки участка, предназначенного для строительства нового образовательного учреждения. Этот проект будет реализован в рамках Адресной инвестиционной программы, прокомментировал замммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новое здание планируется построить за счет городского бюджета на проспекте Андропова в Даниловском районе Южного административного округа столицы. Объект возведут на участке площадью 3,2 га. Благодаря новому школьному зданию в районе появятся дополнительные 1,8 тыс. мест», — уточнил вице-мэр.

Правила землепользования и застройки — набор норм и требований, регулирующих использование земельных участков и строительство. Они определяют разрешенные виды деятельности в определенных зонах и требования, которые необходимо учитывать при проектировании и возведении зданий.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская поделилась подробностями о строительстве данного учреждения. По ее словам, образовательное учреждение будут строить на свободном участке, расположенном вблизи платформы «ЗИЛ» МЦК и станции метро «Технопарк». Сейчас этот район активно застраивается жильем. Также там строят все больше инфраструктурных объектов.

«Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома», — резюмировала она.

Известно, что появление социальных объектов в столице соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».