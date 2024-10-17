Ефимов: в бывшей промзоне «Калошино» появятся 20 объектов образования

20 образовательных объектов появятся на территории бывшей производственной зоны «Калошино», которая находится в Восточном административном округе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На большей части площади территории «Калошино» фиксируется хорошая транспортная доступность, которая создает качественную и комфортную городскую среду.

«В ходе редевелопмента бывшей промзоны „Калошино“ на территории площадью 256 гектаров планируется построить более 4 млн кв. м недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов на более чем 3,5 тысячи дошкольных и свыше 5,6 тысячи школьных мест. Одну школу и три детских сада уже построили», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Сейчас на территории «Калошино» утверждены и идет реализация пяти проектов планировки. Помимо этого, вне проектов планировки правообладатели сами проводят градостроительное развитие еще четырех площадок.

Результаты строительства сегодня

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал подробности возведения объектов на территории данной промзоны.

«Сейчас на территории бывшей промзоны „Калошино“ благодаря частным инвестициям уже возведены частные детский сад на 175 мест и школа на 400 мест в составе ЖК „Level Амурская“ и детский сад на 275 мест в ЖК „Преображение“. Также в рамках строительства ЖК „Сиреневый Парк“ введен в эксплуатацию частный детский сад на 150 мест», — подчеркнул он.

Известно, что ход работ на территории бывшей промзоны берет под свой контроль Мосгосстройнадзор, где инспекторы комитета оценивают качество работ и материалов. Председатель ведомства Антон Слободчиков поделился тем, какие объекты возводятся на участке на сегодняшний день.

«Тут строится школа на 600 мест на ул. Тюменской и три детских сада, суммарно рассчитанных на 650 мест, они появятся на ул. Амурской , Открытом шоссе и ул. Николая Химушина. Общая площадь данных объектов более 26 тыс. кв. м.», — уточнил Слободчиков.

Развитие городской среды

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская прокомментировала, что в «Калошино» проекты планировки территорий разрабатываются с учетом на всестороннее развитие городской среды.

«Помимо жилой застройки в обязательном порядке создадут образовательные и медицинские учреждения, а также спортивные объекты. Данный подход позволяет формировать комфортные условия для жизни, где вся инфраструктура находится в непосредственной близости», — заключила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о реорганизации бывшей промзоны «Калошино».