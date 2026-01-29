Ефимов: в бывшей промзоне «Алтуфьевское Шоссе» возводят технопарк по проекту КРТ

Строительство наземного каркаса будущего технопарка завершили на территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке столицы в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Это первый объект в формируемом здесь новом городском квартале, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В бывшей промзоне „Алтуфьевское Шоссе“ по проекту КРТ планируется построить 4 технопарка. Уже готов наземный каркас первого и крупнейшего из них — будущего технопарка „АФИ Пром Алтуфьево“. Завершаются работы по монтажу фасада и остеклению здания, продолжается устройство кровли и прокладка внутренних и внешних коммуникаций. В габаритах наружных стен его площадь составит 133,7 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что достроить объект планируется в III квартале 2026 года. Всего в рамках проекта КРТ на территории площадью более 29 га возведут 618 тыс. «квадратов» недвижимости, включая жилье, общественно-деловую и производственную инфраструктуру.

Строительство нового технопарка ведется в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в столице с 2020 года.

После завершения строительства в новом технопарке будут работать 3,5 тыс. высококвалифицированных специалистов, из них 890 рабочих мест будет создано в рамках программы МПТ. Проект реализуют с привлечением собственных инвестиций девелопера и кредитных средств одного из крупнейших банков.

Технопарк «АФИ Пром Алтуфьево» строится в Проектируемом проезде № 4875 в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» в столичном районе Отрадное. Проект КРТ, реализуемый с сентября 2021 года инвестором AFI Development, рассчитан на 14 лет.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что конструктив здания будущего технопарка в формате light industrial уникален. Это первый подобный проект в России, где грузовой транспорт сможет подъезжать к зонам разгрузки любого этажа по автомобильным рампам. Помимо технопарков, инвестор в рамках проекта КРТ построит около 251 тыс. кв. м современного жилья, многофункциональные комплексы, а также учебный комплекс со школой на 375 учеников и детсадом для 200 воспитанников. Они будут переданы на баланс города.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство объекта. Работы по возведению здания на земельном участке площадью более 5 га проходят под контролем комитета. На объекте уже проведена первая выездная проверка, в ходе которой инспекторы оценили организацию стройплощадки, а также выполненные монолитные и фасадные работы.

Генеральный директор инвестиционной компании Евгений Поташников отметил, что «АФИ Пром Алтуфьево» является технопарком нового поколения, который гармонично вписан в архитектурный код Москвы.