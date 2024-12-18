Ефимов: в Бутырском районе по программе КРТ реорганизуют два участка

На северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка. Проект решения опубликовали на портале столичного правительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 2,68 га на улице Милашенкова в районе Бутырский входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство жилого квартала, в котором появится свыше 96,2 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 24,93 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 550 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря реализации проектов столица получит свыше 1,1 тыс. рабочих мест. Участки располагаются вблизи платформы МЦД-3 «Останкино» и станций метро «Бутырская» и «Фонвизинская».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект предусматривает возведение 39,14 тыс. кв. м жилья для программы реновации и других городских нужд.

«Также здесь возведут объекты общественно-делового назначения общей площадью свыше 57 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный и многофункциональный комплексы с гостиницей на 100 номеров», — сказал Гаман.

По словам министра, участки будут озеленены и благоустроены, также на них проложат новые дороги.

В рамках программы реновации дома строят как на специально подобранных на месте сноса расселенных домов площадках, так и на участках, реорганизуемых по КРТ.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на северо-востоке города в Бутырском районе столица возведет жилье в рамках программы реновации суммарной площадью квартир более 25 тыс. кв. м.

«Это позволит переселить в новые квартиры ориентировочно 900 москвичей. Первые этажи будут нежилыми, там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что на придомовой территории будут установлены спортивные и детские площадки.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) мэра столицы Сергея Собянина.