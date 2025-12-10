Ефимов: в Бибиреве по проекту КРТ реорганизуют два участка

В районе Бибирево на северо-востоке столицы преобразуют два малозадействованных участка, расположенных на улицах Лескова и Белозерской. Проект решения о комплексном развитии данных территорий опубликован на портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В проект КРТ входят два участка общей площадью 1,56 га в районе Бибирево. Один из них площадью 1,12 га находится на улице Лескова, а второй, площадь которого составляет 0,44 га, — на Белозерской. Обе площадки планируется отвести под строительство 46,7 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации. Рядом находится инфраструктура, которая будет востребована новоселами, — школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на первых этажах новых домов разместятся объекты повседневного спроса, что создаст более 200 рабочих мест.

Участки находятся по адресам: ул. Лескова, вл. 34 и ул. Белозерская, вл. 17Б, в зоне сложившейся жилой застройки с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности, наряду с социальными объектами, расположен парк «Этнографическая деревня Бибирево». Участок на улице Лескова также находится недалеко от станции метро «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в течение шести лет на этих территориях появятся современные жилые дома с 375 квартирами, выполненными с улучшенной отделкой.

«Их общая площадь ориентировочно составит 25,6 тыс. кв. м, а заселиться в них смогут 788 человек. Территорию вокруг домов комплексно благоустроят. Кроме того, на участке, расположенном на улице Лескова, оборудуют автостоянку, рассчитанную на 30 машино-мест», — сказал Овчинский.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание комфортных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых или пустующих земель, обеспечивая их гармоничное включение в городскую среду. На сегодня в Москве на различных этапах реализации и подготовки находятся 336 проектов КРТ, суммарная площадь которых превышает 4,2 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.