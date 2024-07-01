Ефимов: в Бескудниковском районе построят гостиницу по программе КРТ

Москва выставила на торги право на редевелопмент неэффективно используемой территории площадью почти два га около станции метро «Верхние Лихоборы» на севере столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, программа комплексного развития территорий (КРТ) способствует улучшению туристической привлекательности Москвы. Проекты включают в себя возведение центров деловой активности, спортивных кластеров, а также объектов инфраструктуры гостеприимства.

«Сейчас на торги выставлено право на редевелопмент территории площадью почти два га в Бескудниковском районе. Инвестор сможет построить здесь гостиницу на 250 номеров площадью 27,4 тыс. кв м и другие общественно-деловые объекты. В результате реализации проекта появится около 4,6 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Участок расположен по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Рядом с ним находится станция метро «Верхние Лихоборы», проходят Дмитровское шоссе и Московский скоростной диаметр. Сейчас там размещены устаревшие объекты, включая автосервис, автозаправку и автомойку.

Аукцион состоится 16 июля. Прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации площадки в Бескудниковском районе продлится до 8 июля. Принять участие в торгах смогут любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе компании из регионов.

«Победитель торгов сможет реализовать интересный проект и создать на севере столицы современный компактный деловой район. Всего там можно построить почти 160 тыс. кв м общественно-деловой недвижимости, в том числе спортивные и торговые комплексы, бизнес-центры, отделения банков, а также рестораны и кафе», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов добавил, что в Москве функционирует почти две тысячи гостиниц, их число продолжает расти.

«Программа комплексного развития территорий дает возможность инвесторам возвести гостиницы в составе общественно-деловых кластеров, что в свою очередь будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности проектов», — отметил Козлов.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура.

Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.