Ефимов: в апреле завершено строительство 6 жилых комплексов по реновации

В апреле в четырех округах города подошло к концу возведение 6 новых домов по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ЮВАО появилось три новых ЖК, по одному возвели на северо-западе, юго-западе и северо-востоке. Суммарная площадь всех новостроек превышает 240 тыс. кв. м. Всего в них размещено более 2,1 тыс. квартир», — уточнил вице-мэр.

Известно, что придомовую территорию новостроек по реновации комплексно благоустраивают. На ней высаживают деревья и кустарники, газоны и цветники, появляются детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Помимо этого, для безопасности и комфорта жителей устанавливают камеры видеонаблюдения, объекты наружного освещения.

«Новые ЖК находятся в пяти столичных районах. Так, в Люблине находятся два ЖК, число квартир в них составляет 600. По одной новостройке — в районах Выхино-Жулебино, Северное Тушино, Черемушки и Северное Медведково, там суммарно оборудовали более 1,5 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Все ЖК построены с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Весь строительный цикл домов по программе реновации находился под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о переселении по реновации в районе Покровское-Стрешнево.

Программу реновации утвердили в 2017 году.