Ефимов: в Алексеевском районе реорганизуют два участка по проекту КРТ

В Москве разработан проект комплексного развития двух участков на проспекте Мира в Алексеевском районе СВАО, их общая площадь составляет 2,12 гектара. Соответствующий документ опубликован на портале mos.ru, сообщил сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ в Алексеевском районе нацелен на качественное обновление торгового комплекса „Ярославский“ и прилегающей к нему территории. Градостроительный потенциал развития двух участков общей площадью 2,12 гектара превысит 20 тыс. кв. м. Из них 16 тыс. кв. м придется на новое строительство, а около 4 тыс. кв. м площадей существующих объектов реконструируют. В результате в Алексеевском районе появится современное многофункциональное пространство, отвечающее высоким стандартам качества и безопасности. Реализация проекта КРТ позволит создать здесь около 370 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что объем инвестиций в развитие территории оценивается в 6,39 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может достичь 176,43 млн рублей.

Территория находится по адресу: проспект Мира, вл. 122, в районе с развитой инфраструктурой. Поблизости расположены станции метро «Алексеевская» и «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. В границы проекта включены сквер и детская площадка, которые после его реализации сохранят свое местоположение.

По словам министра правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на участке площадью 1,87 га планируется реконструкция объектов торгово-бытового назначения общей площадью 3,94 тыс. кв. м, а также строительство нового розничного рынка площадью более 5 тыс. кв. м.

«На соседнем участке площадью 0,25 га возведут современный административно-офисный центр площадью 11,3 тыс. кв. м. На трех его этажах планируют разместить паркинг, рассчитанный на 74 машино-места. Реализация проекта займет шесть лет», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицыы Сергей Собянин одобрил (https://www.mos.ru/mayor/themes/14162050/) еще два проекта КРТ в районах и Капотня и Коммунарка.

В рамках программы КРТ на бывших промышленных зонах, неэффективно используемых и свободных землях формируются привлекательные городские пространства, которые органично встраиваются в общегородскую структуру. В настоящее время в столице на различных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тыс. га. Программа реализуется в соответствии с поручение (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) мэра Москвы Сергея Собянина.