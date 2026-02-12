Ефимов: в 2025 году в Москве построили более 60 объектов образования

За прошедший год объем образовательной инфраструктуры столицы вырос на 63 объекта. Новые детские сады и школы появились во всех 12 округах города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего за минувший 2025 год в столице появилось 63 образовательных объекта. В них смогут учиться более 18 тыс. школьников и свыше восьми тысяч дошкольников. Среди построенных 36 садов, 19 школ и восемь образовательных комплексов со школьными и дошкольными блоками в едином здании. Больше всего новых объектов для юных москвичей построили в ТиНАО — 15», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что активно растет образовательная инфраструктура в ЗАО и СЗАО, где построили по восемь образовательных объектов. Новые школы и детсады возводят и в рамках столичной Адресной инвесипрограммы, и на средства девелоперов.

В зданиях создают комфортные условия для образовательного и воспитательного процессов, а на прилегающих территориях обустраивают спортивные и игровые площадки, школьные стадионы, учебно-опытные зоны с теплицами и грядками.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, девелоперы в 2025 году построили 45 образовательных объектов. Это более 366 тыс. кв. м, где смогут учиться дети. Больше всего новых школ и детских садов возвели в Коммунарке.

«Социальная инфраструктура этого района пополнилась девятью зданиями. В Хорошево-Мневниках построили школу и два детских сада. В общей сложности их посещают 1325 детей. Кроме того, детский сад на 220 мест и школу на 1100 учеников возвели в Южном Медведкове», — сказал Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует весь строительный цикл социальных объектов на территории столицы. Специалисты подведомственного Центра экспертиз осуществляют инструментальный контроль качества возводимых конструкций и применяемых материалов. Это гарантирует безопасность школ и детских садов при их дальнейшей эксплуатации. За время их возведения инспекторы Комитета провели более 430 выездных проверок.

Строительство образовательных объектов ведется из материалов, отвечающих современным требованиям безопасности и износостойкости. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий: застройщики высаживают деревья, кустарники и многолетние растения, разбивают клумбы и газоны, обустраивают зоны тихого отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в столице планируется возвести более 100 объектов социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».