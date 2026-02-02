Ефимов: в 2025 году в Москве начали возводить 10 спортобъектов

В минувшем году инвесторы начали возведение спортивных сооружений в Москве, общая площадь которых составила 233 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году в столице началось строительство 10 новых спортивных объектов. Их общая площадь превысит 230 тыс. кв. м. Возводятся как значимые для всего города сооружения, так и районные спортивные комплексы. Все проекты реализуются за счет внебюджетных средств. В результате в столице построят объекты для разных видов спорта с бассейнами, ледовыми аренами, футбольными полями и залами», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что новая спортивная инфраструктура будет размещена в районах Ново-Переделкино, Солнцево, Коммунарка, Раменки, Хорошевский, Пресненский и Можайский.

Рост количества спортивных объектов содействует распространению активного образа жизни среди москвичей. Современные комплексы позволяют с пользой провести время, укрепить здоровье, открыть для себя новые дисциплины, посетить соревнования или повысить спортивное мастерство. При проектировании и строительстве застройщики ориентируются на актуальные стандарты к тренировочным пространствам и уделяют особое внимание комфорту для посетителей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в новых спорткомплексах можно будет заниматься плаванием, катанием на коньках, игрой в футбол, тренировками на тренажерах или посещать групповые занятия. Например, в физкультурно-оздоровительном комплексе, строящемся в Ново-Переделкине, планируется три бассейна.

«В ЗелАО, в районе Матушкино, строят здание с тренажерным залом и теннисными кортами. В Коммунарке возводят здание с открытым и закрытым бассейнами, флоатинг-зоной и банным комплексом», — сказал Овчинский.

Разрешительную документацию на строительство этих спортивных зданий оформил Мосгосстройнадзор.

Застройщики всех десяти объектов предоставили в комитет уведомления о начале строительно-монтажных работ на отведенных участках, после чего инспекторы составили график выездных проверок.

Уже состоялось 13 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых оценивалось соответствие качества выполненного объема и примененных материалов требованиям проектной документации.

Помимо современных спортивных залов, застройщики предусматривают в объектах точки общественного питания, комфортабельные раздевалки с душевыми, а также массажные кабинеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в 2025 году в городе было введено в эксплуатацию свыше 110 новых социальных объектов, включая детские сады, школы, больничные корпуса, спортивные сооружения и другие объекты инфраструктуры.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».