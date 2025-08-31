Ефимов: в 2025 году в Москве началась реализация 25 проектов по программе КРТ

Москва активно реализует программу комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой с начала года в столице начали воплощать сразу 25 проектов. Все площадки в рамках стартовавших работ находятся в восьми административных округах города, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году назначенные городом операторы и инвесторы приступили к реализации 25 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь отведенных под редевелопмент участков превышает 119 гектаров. В совокупности на них построят 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая почти 1,3 миллиона “квадратов” жилья для реализации программы реновации. Кроме того, возведут более 665 тысяч квадратных метров инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения – образовательные комплексы, спортивные сооружения, медицинский центр, подстанцию скорой помощи, детскую школу искусств, гостиницы, здания для размещения организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие востребованные объекты. Реализация 25 проектов КРТ позволит создать в городе 16,8 тысячи рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Реализация проектов запланирована в 23 районах восьми административных округов Москвы: Восточного, Западного, Северного, Северо-Восточного, Центрального, Южного, Юго-Восточного и Юго-Западного. На западе, юго-западе и в центре города будет реализовано по два объекта, на севере и юго-востоке — по три, на северо-востоке и востоке — по четыре, на юге — пять.

Большинство строительных площадок отличаются удобной транспортной доступностью и расположены в непосредственной близости от станций рельсового транспорта и крупных городских магистралей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что больше всего проектов будут реализовывать в южном округе столицы. Их общая площадь оценивается примерно в 19,5 гектара, а общий градостроительный потенциал составляет почти 410 тысяч квадратных метров недвижимости.

«При этом более 80% всей застройки – 340 тысяч “квадратов” – придется на жилье для реализации программы реновации. Эти новостройки возведут в рамках четырех из пяти проектов КРТ – в районах Москворечье-Сабурово, Зябликово, Нагатино-Садовники и Даниловский. Кроме того, в Даниловском районе на Павловской улице построят подстанцию скорой помощи, а во 2-м Кожуховском проезде на участке бывшей промзоны “ЗИЛ” – современный бизнес-центр, где будет создано полторы тысячи рабочих мест», – отметил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил решение о реорганизации двух территорий в районе Филевский Парк в рамках программы КРТ, которая предусматривает преобразование бывших промышленных зон, а также неиспользуемых и свободных участков в современные, комфортные городские пространства, гармонично вписанные в инфраструктуру столицы.

В настоящее время в Москве ведется проработка и реализация 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров.