Ефимов: в 2025 году в Южном Медведкове построили два образовательных объекта

В течение года в районе Южное Медведково было построено два учебных заведения — школа и детский сад. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в Южном Медведкове появилось семь новых объектов образования. Два из них возвели в этом году — школу на 1100 мест и детский сад на 220 воспитанников. Их построили в рамках формирования жилого квартала. В зданиях создали комфортное пространство для учебно-воспитательной деятельности с современными группами, учебными кабинетами, спортивными залами и мастерскими», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что после завершения строительства оба объекта переданы городу и вошли в состав школы № 967, сейчас они уже принимают детей.

Особое внимание застройщик уделил оформлению прилегающих территорий. Возле школы обустроили спортивное ядро, включающее беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и площадки для игровых видов спорта. Рядом с детским садом появились две спортивные и девять игровых площадок, зоны отдыха, а также площадка для проведения мероприятий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, строительство школы и детского сада финансировалось из внебюджетных источников. Детский сад был введен в эксплуатацию и открыт в декабре.

«Для воспитанников в здании предусмотрели музыкальный и физкультурный залы, девять групповых ячеек с раздвижной шторой, отделяющей зону спальни от остального пространства. Помимо этого, там разместили кружковую комнату для развивающих занятий, а также кабинеты логопеда и психолога. Обслуживать детский сад будет пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт», — сказал Овчинский.

Контроль над ходом строительства на всех этапах осуществлял Мосгосстройнадзор.

На двух стройплощадках в Южном Медведкове инспекторы Комитета провели в общей сложности 20 выездных проверок, в ходе которых оценивалось качество работ и материалов на соответствие проекту. В результате итоговых мероприятий были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Вокруг зданий выполнено озеленение: высажены деревья, кустарники, разбиты цветники. Все внутренние помещения и территория адаптированы для посещения маломобильными людьми.

Девелопером проекта выступила Группа компаний ПИК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о завершении строительства детского сада в Южном Медведкове.