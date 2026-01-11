Ефимов: в 2025 году в 34 промзонах Москвы подготовили 45 проектов КРТ

В 2025 году было разработано и обнародовано 45 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые планируется реализовать в 34 промзонах Москвы. Соответствующую информацию предоставил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается активная работа по редевелопменту бывших промзон — основного ресурса градостроительного развития Москвы в ее старых границах. С каждым годом в экономический оборот вовлекается все больше таких площадок, в том числе и по программе комплексного развития территорий. Только в 2025 году после тщательного обследования десятков участков и оценки их градостроительного потенциала подготовлено и опубликовано 45 проектов КРТ в 34 промзонах, 20 включенных в программу ранее и 14 новых», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в совокупности на территории более 390 га запланировано строительство 7,1 млн кв. м недвижимости и создание порядка 43 тыс. новых рабочих мест.

Участки, подлежащие реорганизации, находятся в 40 районах восьми административных округов города.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, проекты КРТ предусматривают формирование современных сбалансированных кварталов, поэтому помимо жилья на этих площадках будет построено свыше 2,7 млн кв. м необходимой инфраструктуры. В частности, в новых жилых кварталах появятся детские сады и школы, рассчитанные на 15,1 тыс. детей.

«В промзонах Ленино, Коровино, Алтуфьевское шоссе, „Прожектор“, Бескудниково, Люблино и Огородный проезд возведут современные спорткомплексы. На территории бывшего завода Прожектор в Перове также построят два здания для размещения учреждений дополнительного образования и две поликлиники. Еще одну поликлинику возведут в промзоне Северянин», — сказал Овчинский.

Программа комплексного развития территорий нацелена на создание привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участках, которые гармонично встраиваются в общегородскую структуру. На данный момент в столице на различных этапах проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ. Реализация программы осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ.