Ефимов: в 2025 году на западе столицы построили 8 объектов образования

Восемь новых объектов образования построили за прошлый год в четырех районах ЗАО, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шесть из них построили девелоперы, еще два были реализованы за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Объекты дополнили социальную инфраструктуру районов Очаково-Матвеевское, Филевский парк, Солнцево и Раменки. Совокупная площадь новых детских садов и школ превышает 61 тыс. кв. м. В общей сложности в новых образовательных объектах создали условия для обучения свыше 1,1 тыс. дошкольников и 1,8 тыс. учеников», — прокомментировал вице-мэр.

Новые объекты построили рядом с домами, что позволяет родителям и детям тратить меньше времени на дорогу. Внутри школ оборудовали современные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и физкультурные залы. В детских садах разместили просторные группы, музыкальные и спортивные залы, кабинеты для развивающих занятий.

Вокруг зданий территорию благоустраивают. Там появляются игровые и спортивные площадки для прогулок, активных игр и уроков физкультуры, высаживают деревья, кустарники, разбивают цветники.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, один из построенных в прошлом году образовательных объектов — детский сад на 350 мест с бассейном в жилом квартале «Матвеевский парк» на Очаковском шоссе. Площадь здания превышает 5,8 тыс. кв. м. Внутри разместились комфортные группы, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн на первом этаже. Кроме того, на третьем этаже для детей постарше организовали дополнительные развивающие пространства — изостудию и кулинариум. Фасад выполнили с использованием различных типов кирпичной кладки, что придало объекту современный облик. Вокруг детского сада оборудовали велопарковку, 14 прогулочных зон и две спортивные площадки: гимнастическую и для игры в мини-футбол.

Мосгосстройнадзор контролировал строительство зданий на всех этапах.

Все помещения и территории новых образовательных объектов приспособлены для маломобильных граждан. При строительстве использовались качественные материалы, отвечающие современным нормам эстетичности и безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых образовательных объектах в районе Очаково-Матвеевское.