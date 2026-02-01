сегодня в 12:18

Ефимов: в 2025 году Москва одобрила размещение свыше 830 некапитальных объектов

В 2025 году власти Москвы согласовали размещение свыше 830 некапитальных сооружений на земельных участках, находящихся в собственности города. Речь идет об объектах благоустройства, электрозарядных станциях и спортивных конструкциях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице действует упрощенная схема размещения некапитальных объектов на арендованных у города участках. К ним относятся, например, малые архитектурные формы, фонтаны, спортивные объекты и хозяйственные площадки. За 2025 год в столице одобрили установку 833 таких объектов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что данная мера позволит повысить комфорт и функциональность городских территорий, сформировав более привлекательные пространства для арендаторов и гостей торговых центров, деловых комплексов и иных объектов, расположенных на городской земле.

Рассмотрением заявок на установку некапитальных сооружений занимается межведомственная комиссия, куда входят представители московских департаментов, комитетов и префектур. После получения всех необходимых согласований Департамент городского имущества заключает с арендаторами дополнительные соглашения к действующим договорам аренды земельных участков.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в минувшем году арендаторам было разрешено установить 167 малых архитектурных форм, 49 зарядных станций для электромобилей, 13 спортивных некапитальных объектов и 12 трансформаторных подстанций.

«Кроме того, было одобрено размещение более 490 хозяйственных объектов, предназначенных для обслуживания капитальных зданий, и иных некапитальных сооружений», — пояснила Соловьева.